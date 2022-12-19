10:16 (мск), источник: Известия
Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ
Центр города Марьинка в Донецкой Народной Республики зачищен от Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом 19 декабря сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
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Он также рассказал об уничтожении части позиций ВСУ, с которых 18 декабря наносились удары по Донецку.
«Были нанесены удары по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке, а также по западной части Марьинки, которая еще пока не находится под нашим контролем», — отметил Пушилин.
18 декабря украинские боевики обстреляли центр Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». Обстрелу подверглись Ворошиловский и Киевский районы города.
В частности, под обстрел попала больница, откуда эвакуировали пациентов. Среди них оказались пострадавшие средней тяжести, один из пациентов умер.
Кроме того, один из снарядов попал в жилой многоквартирный дом на проспекте Ватутина в Донецке, повредив две квартиры и кровлю. Пострадавших при попадании снаряда в дом нет.
Также огонь украинской стороной велся и по окраинам города.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.