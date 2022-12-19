Археологи обнаружили древнюю обсерваторию ацтеков Ученые из Калифорнийского университета поняли, как древние жители Мексики отслеживали смену сезонов и високосные годы
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
Популярное за сутки
В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ
Разведчики рассказали о применении комплекса «Ирония» в ходе СВО
Бывший премьер СССР предложил способ воссоздания Союза
Катар пригрозил ЕС газовыми проблемами из-за дела о коррупции
Постпред Крыма предостерег Грецию от передачи Украине С-300
11:27 (мск), источник: Известия

В США назвали причину отказа Байдена посещать Киев

Президент США Джо Байден не собирается посещать Киев из соображений безопасности, сообщила 18 декабря американская газета Politico.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«В настоящее время нет планов по посещению Байденом Киева в основном из-за рисков, связанных с безопасностью», — сообщает издание, ссылаясь на информацию источников из Белого дома.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что президент США хочет посетить Киев, но ему мешают «некоторые моменты», связанные с безопасностью. Он указал, что в стране с пониманием относятся к тому, что Байден пока не смог приехать.

20 июня сам Байден назвал причину, по которой не планирует в обозримом будущем посещать Киев.

По его словам, потенциальная поездка на Украину зависит от множества вопросов, среди них — создаст ли она дополнительные трудности Киеву. Также он допустил, что его визит может отвлечь украинское руководство от происходящего.

В мае Зеленский заявил о важности посещения Киева Байденом. Он указал, что «это было бы важным сигналом».

Между тем еще в апреле китайская газета Global Times указала, что отказ Байдена посетить Киев можно расценить как ограниченность возможностей США. Издание подчеркнуло, что нерешительность Вашингтона доказывает корыстность его целей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Спецоперация на Украине
Губернатор Гладков раскритиковал систему оповещения об обстрелах
Число раненных при обстреле Белгорода выросло до десяти человек
В США назвали причину отказа Байдена посещать Киев
Пушилин сообщил об уничтожении части позиций ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Байден Джо