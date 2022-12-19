В МИД назвали планы Греции передать Украине С-300 провокационными

Она отметила, что в последнее время греческое руководство все чаще заявляет о готовности передать Украине базирующиеся на острове Крит зенитно-ракетные системы С-300ПМУ-1 при условии получения на замену дополнительного числа американских комплексов ПВО Patriot.
«Считаем провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского/советского образца откровенно враждебными по отношению к России», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
По ее словам, речь идет о грубейшем нарушении положений российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года, которые недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной военной техники третьей стороне без согласия России.
Она подчеркнула, что попрание договорных обязательств неизбежно будет иметь последствия, не говоря уже о существенном ослаблении обороноспособности Греции в сфере ПВО.
«Наконец, ни у кого не должно быть сомнений, что вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и уничтожена Вооруженными силами Российской Федерации. Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», — добавила Захарова.
Ранее Захарова также заявила, что Москва заранее предупреждает США о том, что в случае отправки на Украину ЗРК Patriot они вместе с обслуживающим их персоналом станут законными приоритетными целями России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая осенью на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.