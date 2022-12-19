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15:52 (мск), источник: Газета.Ру

Путин прибыл в Минск на встречу с Лукашенко

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что главы государства должны обсудить безопасность в регионе и общие меры реагирования на вызовы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин направился в Минск ради решения роли Белоруссии в специальной военной операции на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупыми и безосновательными измышлениями эти публикации.

При этом представитель Кремля указал, что президенты в числе прочего обсудят военные вопросы, «учитывая неспокойное и турбулентное окружение».

19 декабря также министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в белорусскую столицу, где встретился с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Дипломаты в числе прочих тем обсудили украинский кризис.

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