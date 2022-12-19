18:26 (мск), источник: ТАСС
Премьер Нидерландов принес извинения за историческую роль страны в рабовладении
Марк Рютте отметил, что на протяжении многих лет страна обогащалась за счет рабовладения.
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ГААГА, 19 декабря. /ТАСС/. Нидерландский премьер-министр Марк Рютте принес извинения от имени государства за историческую роль страны в рабовладении. На протяжении многих лет Нидерланды делали возможным, поощряли и обогащались за счет рабовладения, отметил он, выступая в понедельник в Национальном архиве.
«Люди были превращены в товар, эксплуатировались и торговались от имени голландского государства, — подчеркнул премьер, слова которого приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация. — Человеческое достоинство не ставили ни в грош. И я приношу извинения за это».
Ранее несколько организаций призвали правительство повременить с извинениями и сделать это 1 июля, когда по всей стране проводятся торжественные мероприятия и празднования по случаю отмены рабства. Однако власти решили не откладывать этот шаг. «Мы знаем, что нет одной даты, которая будет правильной для всех, так же, как и нет правильных для всех слов, — сказал Рютте. — Однако это не повод не делать ничего. Нам нужно двигаться дальше и продолжать вести сложный разговор, посвященный рабовладельческому прошлому».
В понедельник аналогичные церемонии с участием голландских министров проходят в Суринаме и на шести островах Карибского моря, являющихся или являвшихся частью Королевства Нидерланды.
В качестве практических шагов власти страны выделят €200 млн фонду, который реализует проекты в сфере повышения осведомленности о связанном с рабовладением прошлом. Еще €27 млн будет выделено на проект по созданию музея, посвященного рабовладению.