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18:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Страны ЕС согласовали потолок цен на российский газ

Страны Евросоюза проголосовали за потолок цен на газ из России в размере 180 евро за мегаватт-час. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Источник: Reuters

Потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в €180 за МВт•ч.

15 декабря саммит ЕС не смог согласовать потолок цен на газ. После агентство Bloomberg сообщало, что ЕС обсудит на встрече 19 декабря потолок цен на газ, который почти на треть ниже, чем первоначальное предложение. Правительство Чехии, председательствующее в ЕС, предложило снизить потолок до €188 за 1 МВт•ч по сравнению с €275.

По плану Еврокомиссии, ограничение вступает в силу, если цена на газ на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт•ч (примерно $3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Разница с ценой на СПГ должна превышать €58 на протяжении не менее десяти дней.

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