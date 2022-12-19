Лавров увидел в реакции Запада подтверждение необходимости спецоперации

«То, как истерично реагируют наши западные коллеги по команде США на предпринимаемые нами действия в рамках специальной военной операции, подтверждает наш главный вывод, что СВО — а мы сейчас уже имеем на руках факты, которые это подтверждают, — что она была абсолютно необходима для того, чтобы сорвать планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ», — сказал глава МИДа (цитата по ТАСС).
Целью спецоперации он назвал не допустить превращения Украины в «анти-Россию», передает «РИА Новости».
Поведение стран Запада, по его мнению, показывает, что действия Москвы «обеспечили провал их геополитических игр и планов».
Лавров отметил, что «подавляющее большинство стран мира» не разделяет попытки «путем нелегитимных санкций, ультиматумов, шантажа, угроз утвердить доминирование Соединенных Штатов и их западных союзников на мировой арене», но Запад будет сильно сопротивляться переходу к «настоящей многополярности».
После начала военной операции на Украине 24 февраля многие страны, включая все государства Евросоюза, США, Австралию, Канаду, Японию и Британию, выступили против спецоперации. Кроме того, западные страны поставляют Киеву оружие — Москва осуждает такие поставки, так как считает, что они затягивают боевые действия.
В числе причин для начала военных действий российские власти называли планы НАТО по расширению за счет Украины и отказ Киева соблюдать минские соглашения. Президент Владимир Путин указывал, что спецоперация — «вынужденная мера» и России «не оставили никаких шансов поступить иначе»: безопасность страны оказалась под такой серьезной угрозой, что «другими средствами отреагировать было невозможно».