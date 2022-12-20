00:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин обсудил с Лукашенко создание единого оборонного пространства
Президент России Владимир Путин заявил, что во время переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко обсуждалось создание единого оборонного пространства. Об этом Путин сообщил по итогам переговоров. В свою очередь, Лукашенко на пресс-конференции заявил, что Белоруссия подготовила самолеты для «специфических боеприпасов». Путин заявил, что считает возможным подготовить белорусские экипажи боевой авиации, способной применять боеприпасы со специальной боевой частью.