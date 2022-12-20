В МИД заявили, что ЕС скрывает причастность к преступлениям на Украине

«Эти страны в своем русофобском запале готовы пойти на открытое нарушение Устава ООН, закрепленных в нем полномочий главных органов этой всемирной организации, на вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений», — заявил дипломат.
«Создание такого “трибунала”, правильнее говорить — псевдотрибунала, без участия нашей страны и ее согласия является юридическим нонсенсом, его “вердикты”, если до них все-таки дойдет, мы никогда не признаем», — отметил он..
Замглавы МИД добавил, что юридической силы не имеет и антироссийская резолюция Европарламента о признании России «государством-спонсором терроризма». Она, пояснил Вершинин, демонстрирует беспрецедентный уровень враждебности евродепутатов к России.
«К сожалению, вместо того чтобы заниматься реальными проблемами жителей стран-членов Евросоюза, то есть выполнять свои непосредственные обязанности, Европарламент продолжает штамповать конфронтационные русофобские тексты. Похоже, очернение России стало для Европарламента самоцелью, ради достижения которой он готов использовать любые средства», — резюмировал дипломат.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия «готова работать с международными партнерами» для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан указал, что планы ЕС по созданию специального трибунала «подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС».
В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе «по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные» на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, инициатива Еврокомиссии не нашла единой поддержки глав МИД стран ЕС. После этого президент Латвии Эгилс Левитс предложил организовать международный трибунал по Украине в Риге.
Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС «трибунал по Украине» невозможен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях. МИД назвал идею о создании международного суда по Украине «междусобойчиком» и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.