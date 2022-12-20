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06:01 (мск), источник: ТАСС

В КНДР заявили, что санкции не остановят ее космическую программу

ТОКИО, 20 декабря. /ТАСС/. Дополнительные санкции не смогут остановить развитие космической программы КНДР и разработку разведывательного спутника. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон, занимающей пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи.

Источник: AP 2022

«Вопрос разработки военных спутников является первоочередной задачей, непосредственно связанной с безопасностью нашего народа. Наши люди будут твердо стоять на пути разработки разведывательного спутника, принятом нашей партией, чего бы это ни стоило», — отмечается в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.

Обращаясь к правительству Южной Кореи, Ким Ё Чжон отметила, что никакие призывы к международному сотрудничеству с целью ввести дополнительные санкции против КНДР из-за космической программы не помогут остановить Пхеньян. «Почему мы должны бояться санкций, которые мы и так уже испытываем на себе? Мы четко заявляем, что не будем молча сидеть и смотреть, как отбирают законные права суверенного государства, и в случае необходимости восстановим наши права, даже ценой жизни», — заявила она.

КНДР 18 декабря провела испытания на ракетном полигоне Сохэ. В ходе них был осуществлен запуск ракеты-носителя с тестовым аппаратом на борту на высоту около 500 км. Как отмечается, тестовое устройство было оснащено несколькими камерами и оборудованием для передачи данных, включая видео. Специалисты КНДР подтвердили работу аппарата в условиях космоса, возможность передачи данных в центр управления и ряд других параметров.

В ходе испытаний были сделаны снимки Сеула и соседнего южнокорейского портового города Инчхон. Как убедился ТАСС, они полностью соответствуют имеющимся в открытом доступе спутниковым картам. На первой фотографии запечатлена прибрежная часть Инчхона, на второй — исторический центр Сеула, где находятся Сеульская башня и Военный мемориал Республики Корея. Само агентство ЦТАК не указывает, какие именно снимки были сделаны в ходе испытания.

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