В КНДР заявили, что санкции не остановят ее космическую программу

«Вопрос разработки военных спутников является первоочередной задачей, непосредственно связанной с безопасностью нашего народа. Наши люди будут твердо стоять на пути разработки разведывательного спутника, принятом нашей партией, чего бы это ни стоило», — отмечается в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи.
Обращаясь к правительству Южной Кореи, Ким Ё Чжон отметила, что никакие призывы к международному сотрудничеству с целью ввести дополнительные санкции против КНДР из-за космической программы не помогут остановить Пхеньян. «Почему мы должны бояться санкций, которые мы и так уже испытываем на себе? Мы четко заявляем, что не будем молча сидеть и смотреть, как отбирают законные права суверенного государства, и в случае необходимости восстановим наши права, даже ценой жизни», — заявила она.
КНДР 18 декабря провела испытания на ракетном полигоне Сохэ. В ходе них был осуществлен запуск ракеты-носителя с тестовым аппаратом на борту на высоту около 500 км. Как отмечается, тестовое устройство было оснащено несколькими камерами и оборудованием для передачи данных, включая видео. Специалисты КНДР подтвердили работу аппарата в условиях космоса, возможность передачи данных в центр управления и ряд других параметров.
В ходе испытаний были сделаны снимки Сеула и соседнего южнокорейского портового города Инчхон. Как убедился ТАСС, они полностью соответствуют имеющимся в открытом доступе спутниковым картам. На первой фотографии запечатлена прибрежная часть Инчхона, на второй — исторический центр Сеула, где находятся Сеульская башня и Военный мемориал Республики Корея. Само агентство ЦТАК не указывает, какие именно снимки были сделаны в ходе испытания.