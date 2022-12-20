В США отбывают наказание более 60 россиян, заявили в МИД

Он отметил, что американские власти уже много лет практикуют охоту за россиянами по всему миру: добиваются их задержания по ложным обвинениям и выдачи в Штаты, где суды штампуют им длительные тюремные сроки.
«Общее число российских граждан, по сути, взятых в заложники, превышает 60 человек», — сказал Вершинин.
По словам дипломата, в последнее время эта тенденция только усиливается. Поэтому он советует россиянам, выезжающим за рубеж (особенно в недружественные страны), учитывать такие риски.
Вершинин заверил, что МИД и посольство в Вашингтоне, а также генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке продолжат оказывать максимальную помощь попавшим в беду соотечественникам, добиваясь соблюдения их прав и скорейшего возвращения на родину.
«На враждебные действия США, как и прежде, будем реагировать жестко и решительно», — заключил дипломат.
Восьмого декабря россиянина Виктора Бута, который отбывал в американской тюрьме 25-летний срок, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу Вашингтона и затем вывезли в США. Там его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержке терроризма. Бут все обвинения отвергал.
Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, дипмиссия продолжит такую работу, чтобы все россияне, отбывающие заключение в США, вернулись на родину.