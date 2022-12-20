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10:57 (мск), источник: © РИА Новости

В США отбывают наказание более 60 россиян, заявили в МИД

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Более шести десятков россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Сергей Вершинин.

Источник: © РИА Новости

Он отметил, что американские власти уже много лет практикуют охоту за россиянами по всему миру: добиваются их задержания по ложным обвинениям и выдачи в Штаты, где суды штампуют им длительные тюремные сроки.

«Общее число российских граждан, по сути, взятых в заложники, превышает 60 человек», — сказал Вершинин.

По словам дипломата, в последнее время эта тенденция только усиливается. Поэтому он советует россиянам, выезжающим за рубеж (особенно в недружественные страны), учитывать такие риски.

Рассчитывать на справедливое отношение не приходится. К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу «русский — значит преступник».

Сергей Вершинин
заместитель главы МИД

Вершинин заверил, что МИД и посольство в Вашингтоне, а также генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке продолжат оказывать максимальную помощь попавшим в беду соотечественникам, добиваясь соблюдения их прав и скорейшего возвращения на родину.

«На враждебные действия США, как и прежде, будем реагировать жестко и решительно», — заключил дипломат.

Восьмого декабря россиянина Виктора Бута, который отбывал в американской тюрьме 25-летний срок, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу Вашингтона и затем вывезли в США. Там его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержке терроризма. Бут все обвинения отвергал.

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, дипмиссия продолжит такую работу, чтобы все россияне, отбывающие заключение в США, вернулись на родину.

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