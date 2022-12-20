09:44 (мск), источник: Газета.Ру
Ведущая Fox News обвинила Байдена в затягивании конфликта на Украине
Президент США Джо Байден проводит провальную внешнюю политику по украинскому кризису, считает ведущая Fox News Лаура Ингрэм.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В эфире телеканала она отметила, что американский лидер своими действиями лишь затягивает конфликт на Украине.
«Действия Байдена на Украине, требующие огромных военных расходов США, только продлевают и обостряют этот конфликт. Как финансирование Украины продвинуло интересы американского среднего класса? Этого не происходит. Это больно ударило по американскому среднему классу. Когда цены на топливо взлетели до небес из-за санкций, Байден решил истощить наш стратегический запас нефти», — отметила Ингрэм.
С точки зрения телеведущей, политика Байдена по украинскому кризису лишь наносит вред американской экономике. Она также подчеркнула, что в конгрессе США не задумываются над тем, как подобная ситуация отражается на национальной безопасности страны.
Ранее СМИ сообщили, что Байдену будет все сложнее добиваться от Европы дальнейшей помощи Украине.