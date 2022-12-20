Американский конгрессмен утверждает, что НАТО победит Россию за три дня

«Надеюсь, это шутка. Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию», — написал он в Twitter в ответ на вопрос пользователя Сети о том, почему альянс до сих пор не победил Россию в открытом противостоянии.
Как отметили в американском журнале Newsweek, парламентарий активно поддерживает Киев с самого начала российской спецоперации на Украине.
Западные политики не раз заявляли, что поставки оружия Украине ставят под удар безопасность стран НАТО. Так, многие государства, вооружавшие Киев, столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.