Госдума приняла закон о штрафах за осквернение георгиевских лент

Авторами инициативы стали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и замглавы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР).
Как ранее отмечали авторы, георгиевская лента станет официальным символом воинской славы РФ.
Также, согласно статье 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.
Турчак подчеркивал, что документ регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, использование ленты в иных целях будет пресекаться законом.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.