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10:49 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума приняла закон о штрафах за осквернение георгиевских лент

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы и предусматривающий наказание в виде штрафа до 5 миллионов рублей или лишения свободы на срок до пяти лет за их публичное осквернение.

Источник: © РИА Новости

Авторами инициативы стали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и замглавы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР).

Как ранее отмечали авторы, георгиевская лента станет официальным символом воинской славы РФ.

Согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей, физлицу максимально грозит штраф в размере до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Также, согласно статье 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.

Турчак подчеркивал, что документ регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, использование ленты в иных целях будет пресекаться законом.

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.

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