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12:04 (мск), источник: © РИА Новости

Проект бюджета США запрещает выделение средств для «Азова»*

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Опубликованный проект бюджета США на 2023 год запрещает выделять деньги украинскому националистическому батальону «Азов»*.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Конгресс еще в 2015 году принял поправку, запрещающую финансировать это формирование, но в законе о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год такая формулировка отсутствовала.

Так, в следующем году Вашингтон потратит на оборону примерно на десять процентов больше, чем в 2022-м, — порядка 798 миллиардов долларов.

Президент США сможет своим решением передать Украине военное оборудование на сумму до 14,5 миллиарда долларов. Еще девять миллиардов можно израсходовать на обучение, экипировку, вооружение и помощь в логистике и разведке украинским силовикам.

На бюджетную и инфраструктурную поддержку Украины отводится 13,37 миллиарда долларов, еще 2,4 миллиарда — для украинских беженцев.

На пополнение запасов переданного Киеву оборудования предполагается израсходовать 11,88 миллиарда долларов.

Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура установила, что боевики этого подразделения используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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