Проект бюджета США запрещает выделение средств для «Азова»*

Конгресс еще в 2015 году принял поправку, запрещающую финансировать это формирование, но в законе о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год такая формулировка отсутствовала.
Так, в следующем году Вашингтон потратит на оборону примерно на десять процентов больше, чем в 2022-м, — порядка 798 миллиардов долларов.
Президент США сможет своим решением передать Украине военное оборудование на сумму до 14,5 миллиарда долларов. Еще девять миллиардов можно израсходовать на обучение, экипировку, вооружение и помощь в логистике и разведке украинским силовикам.
На бюджетную и инфраструктурную поддержку Украины отводится 13,37 миллиарда долларов, еще 2,4 миллиарда — для украинских беженцев.
На пополнение запасов переданного Киеву оборудования предполагается израсходовать 11,88 миллиарда долларов.
Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура установила, что боевики этого подразделения используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей.
* Запрещенная в России террористическая организация.