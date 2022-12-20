Сунак потребовал лишить Россию способности пополнять запасы оружия

Политик также призвал сконцентрироваться на лишении России способности к перегруппировке и дальнейшей возможности пополнять запасы вооружений.
«Это означает необходимость преследовать российские цепочки поставок вооружений и пресечение международной поддержки», — подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. При этом Путин заявлял, что Россия открыта к переговорам по Украине, и если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.