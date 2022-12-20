Штайнмайер призвал Си Цзиньпина повлиять на Россию для завершения СВО

«Сегодня федеральный президент Штайнмайер говорил по телефону с государственным и партийным лидером Китая Си Цзиньпином», — сообщила Гаммелин в Twitter.
Она уточнила, что в центре внимания 60-минутной беседы помимо двусторонних отношений Китая и Германии и текущей ситуации с коронавирусом в КНР была тема российской спецоперации на Украине.
«Штайнмайер подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в окончании войны, а также в уважении суверенитета Украины и необходимом для этого выводе российских войск. Он попросил Си использовать свое влияние на Россию и также оказать влияние в этом смысле на (президента РФ Владимира) Путина», — написала представитель Штайнмайера.
Ранее Китай, воздержавшись от голосования, не поддержали резолюцию ООН по Украине, осуждающую российскую спецоперацию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.