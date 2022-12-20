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Спецоперация на Украине
20:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Макрон заявил о новых поставках оружия Украине

Франция поставила Украине новые вооружения, в том числе ракетные установки и системы противовоздушной обороны (ПВО) Crotale. Об этом заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон, его слова передает ТАСС.

Источник: Reuters

«За последние дни Франция поставила дополнительное оружие, ракетные установки, Crotale, оборудование сверх того, что мы уже сделали», — рассказал глава французского государства. Он добавил, что обсуждает новые поставки оружия и боеприпасов, которые Париж намерен отправить в начале 2023-го, с главой Минобороны страны Себастьеном Лекорню.

В частности, в следующем году французская сторона планирует поставить Киеву самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar.

Ранее журналист издания The Responsible Statecraft Джулия Гледхилл заявила, что американские производители оружия безнадзорно наживаются на украинском конфликте. Она отметила, что Конгресс США, чтобы ускорить помощь Украине, наделил Пентагон «закупочными полномочиями военного времени».

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