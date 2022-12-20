США не выплатили компенсации многим работникам на базах Пентагона в Афганистане

«В этом исследовании мы изучаем, насколько эффективно было применение Закона об оборонной базе (DBA) для защиты прав рабочих из третьих стран во время войны в Афганистане. Военные компании разными способами обходили положения этого закона и не платили рабочим, которые часто не были информированы о своих правах», — говорится в докладе.
Коберн и Джилл изучили статистические данные Министерства труда США и Командования Сухопутных войск (Армии) США, а также провели интервью с более чем 200 сотрудниками американских баз в Афганистане.
«Ветеран вооруженных сил США рассказывал нам, что американцы иногда называли своих коллег из Непала “бронежилетами” или “приманкой для террористов-смертников”, — пишут авторы работы, указывая, что процент смертей и тяжелых ранений среди иностранных сотрудников был намного выше, чем среди граждан США или Афганистана.
Президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну Соединенные Штаты начали в октябре 2001 года.
Вывод американских войск стартовал в мае 2021 года и финишировал к началу сентября. На пике операции США в 2010—2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.