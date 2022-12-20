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22:31 (мск), источник: ТАСС

США не выплатили компенсации многим работникам на базах Пентагона в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Иностранные сотрудники компаний — подрядчиков Пентагона и их семьи, вероятно, не получили компенсации или получили лишь их малые части за серьезные травмы или смерть во время работы на американских базах в Афганистане. К такому выводу пришли Ноа Коберн и Питер Джилл — авторы опубликованного во вторник исследования «Цена войны» в Университете Брауна (штат Род-Айленд).

Источник: Reuters

«В этом исследовании мы изучаем, насколько эффективно было применение Закона об оборонной базе (DBA) для защиты прав рабочих из третьих стран во время войны в Афганистане. Военные компании разными способами обходили положения этого закона и не платили рабочим, которые часто не были информированы о своих правах», — говорится в докладе.

Коберн и Джилл изучили статистические данные Министерства труда США и Командования Сухопутных войск (Армии) США, а также провели интервью с более чем 200 сотрудниками американских баз в Афганистане.

Они выяснили, что один только Инженерный корпус Армии США с 2005 по 2011 год выплатил компаниям 58,5 млн, которые они должны были направить на страховки для своих рабочих, но вместо этого средства были присвоены.

«Ветеран вооруженных сил США рассказывал нам, что американцы иногда называли своих коллег из Непала “бронежилетами” или “приманкой для террористов-смертников”, — пишут авторы работы, указывая, что процент смертей и тяжелых ранений среди иностранных сотрудников был намного выше, чем среди граждан США или Афганистана.

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну Соединенные Штаты начали в октябре 2001 года.

Вывод американских войск стартовал в мае 2021 года и финишировал к началу сентября. На пике операции США в 2010—2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

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