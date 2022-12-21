Ученые поставили диагнозы жителям немецкой деревни Темных веков Названы болезни, которые выкашивали жителей Европы в раннее Средневековье
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
Популярное за сутки
Сунак потребовал лишить РФ способности пополнять запасы оружия
Путин сформировал рабочую группу по вопросам мобилизации
МИД назвал циничной позицию ООН по расстрелу российских военных
Главное
Спецоперация на Украине
10:08 (мск), источник: РБК

Казахстан допустил скорое начало поставок нефти в Германию

Страна рассматривает возможность пробной поставки своей нефти по трубопроводу «Дружба» на НПЗ в немецком Шведте.

Источник: Reuters

Казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) рассматривает возможность пробной отправки партии нефти в Германию, сообщается на сайте оператора.

Речь идет об экспорте казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке ФРГ (федеральная земля Бранденбург). Годовая мощность этого НПЗ превышает 10 млн т сырой нефти, он снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии, отмечается в сообщении. Вопрос поставок председатель правления «КазМунайГаза» Магзум Мирзагалиев обсудил с парламентским статс-секретарем немецкого Минэкономики Михаэлем Кельнером и депутатом бундестага Кристианом Герке.

«Депутат бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из РК по нефтепроводу “Дружба”. Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по данному нефтепроводу, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов», — говорится в сообщении.

Мирзагалиев пояснил, что экспортные объемы нефти поставляются через единого системного трейдера KMG Trading на НПЗ компании в Румынии, а остаток реализуется в рамках долгосрочных договоров. Однако, согласно поручению президента республики Касым-Жомарта Токаева, «КазМунайГаз» рассматривает возможность пробной поставки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года.

5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю и потолок цен на нее. Запрет не касается поставок трубопроводного сырья, которое транспортируется по «Дружбе». По южной части трубопровода она поступает в Чехию, Словакию и Венгрию, а по северной — в Германию и Польшу, которые обещали в одностороннем порядке отказаться от импорта российской нефти по трубопроводу. ФРГ обязалась сделать это к 31 декабря.

20 декабря глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что Германия и Польша подали заявки на прокачку нефти по «Дружбе» на следующий год. В Минэкономики Германии, в свою очередь, пояснили, что НПЗ в Шведте и Лойне не собираются в следующем году закупать нефть в России, а забронировали мощности в Казахстане. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин на это ответил, что Казахстан не обращался по поводу прокачки нефти в Германию. «Те объемы, которые раньше шли из России в Германию, Казахстан заместить не может», — указал Демин.

Россия поставляла в Германию 19−20 млн т нефти в год, еще 10 млн т — в Польшу, уточнил представитель «Транснефти». При этом Казахстан может прокачать по нефтепроводу Атырау — Самара лишь 3−5 млн т, возможно, 7 млн, утверждает он.

Большая часть сырья из Казахстана экспортируется по двум нефтепроводам: Узень — Атырау — Самара и КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Последний обеспечивает поставки более двух третей всей экспортной нефти страны, а также перекачивает сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии.

Елена Чернышова

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Пока еще не поздно»: Захарова сделала заявление после действий Греции
Какие слова из США в РФ оценили, как объявление войны
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
нефть