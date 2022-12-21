Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина

Как сообщили в среду в секретариате зампреда СБ, визит прошел 20—21 декабря. «Медведев передал главе китайского государства послание президента РФ [Владимира] Путина, в котором, в частности, отмечается беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК, избранным по итогам недавнего партийного форума китайских коммунистов», — отметили в секретариате.
«Стороны сверили часы по ряду значимых вопросов международного характера, констатировав широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам, затронули тематику стратегической внешнеполитической координации, в том числе в рамках ООН и на других многосторонних площадках, включая ШОС, БРИКС и Группу двадцати. Обсуждалась ситуация на постсоветском пространстве, включая украинский кризис», — подчеркнули в секретариате.
Медведев от имени партии «Единая Россия» поздравил Си Цзиньпина с успешным проведением ХХ съезда, его переизбранием на пост генерального секретаря и формированием нового состава Центрального комитета КПК. В «Единой России» считают, что «плодотворные российско-китайские переговоры в Китае стали важной вехой в контексте совместных усилий по укреплению диалога между “Единой Россией” и Коммунистической партией Китая (КПК) и межгосударственных связей в целом».
«Медведев и Си Цзиньпин были единодушны в высокой оценке текущего состояния и перспектив российско-китайских отношений, провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки, достигли договоренности об активизации сотрудничества между возглавляемыми ими партиями в контексте поставленных Путиным и Си Цзиньпином общих задач по дальнейшему продвижению всего комплекса отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР», — сказали в секретариате.
Медведев побывал в Пекине во главе делегации «Единой России», в ее состав вошли секретарь генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и руководитель фракции «Единой России» в Государственной думе Владимир Васильев. Официальный визит прошел по приглашению Центрального комитета КПК. Переговоры Медведева с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК стали первой очной встречей лидеров двух правящих партий РФ и Китая с начала пандемии.
Замглавы СБ РФ сообщил, что обсудил с коллегой из Китая межпартийное взаимодействие и международные вопросы, включая конфликт на Украине.
«Сегодня состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином», — рассказал Медведев. «Обсудили международные вопросы, включая, безусловно, конфликт на Украине», — уточнил он.
Замглавы СБ РФ сообщил, что обсудил с коллегой из Китая межпартийное взаимодействие и международные вопросы, включая конфликт на Украине.
«Сегодня состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином», — рассказал Медведев. «Обсудили международные вопросы, включая, безусловно, конфликт на Украине», — уточнил он.
Политик добавил, что на переговорах были подняты и вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями — между Компартией Китая и «Единой Россией». «Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия нашего стратегического партнерства с Китаем во всех сферах, включая, конечно, экономику, промышленную кооперацию и многое другое», — рассказал он, резюмировав, что «переговоры были весьма полезными».
В состав российской делегации помимо Медведева вошли секретарь Генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.
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