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11:16 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи.

Источник: © РИА Новости

Закон устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или иных информационных систем.

Запрет принуждать к сдаче биометрии и возможность отказаться

Так, вводится запрет на принуждение к сдаче биометрии, хранение геномной информации, ограничивается перечень собираемой биометрии: только лицо и голос. Документом предусмотрена возможность упрощенного удаления данных из системы.

Запрещается использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в РФ (запрет трансграничной передачи). При этом документом устраняется возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии.

Устанавливаемый запрет на дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся сдавать биометрию, предполагает, что отказ от ее сдачи не может ограничить оказание гражданину госуслуг или иных работ.

Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через «Госуслуги».

Контроль за ЕБС

В рамках контроля за деятельностью ЕБС закон предполагает создание Координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии, в состав которого войдут представители общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества.

При этом закон уточняет понятие «мобильное приложение ЕБС», а также его бесплатное использование гражданами.

Дальнейшее регулирование

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал профильные думские комитеты незамедлительно начать работу над предложениями по ответственности за утечку биометрических данных. При этом ранее, комментируя нормы законопроекта о биометрии, он заявил, что следующим шагом станет введение административной и уголовной ответственности за ее принудительный сбор и утечку.

Такой законопроект можно подготовить оперативно и рассмотреть в приоритетном порядке в начале следующего года, заявил ранее РИА Новости первый замглавы профильного комитета Думы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов (ЕР).

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