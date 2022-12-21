Археологи обнаружили древнюю обсерваторию ацтеков Ученые из Калифорнийского университета поняли, как древние жители Мексики отслеживали смену сезонов и високосные годы
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
Популярное за сутки
Путин сформировал рабочую группу по вопросам мобилизации
Началась операция по выводу из дока авианосца «Адмирал Кузнецов»
Кого мы потеряли в 2022 году
15:31 (мск), источник: Ведомости

Путин: против России сегодня используется весь потенциал НАТО

Сегодня против России активно используется практически весь потенциал НАТО, однако российские войска продолжают шаг за шагом решать поставленные перед ними задачи, сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее, наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко. Уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи.

Владимир Путин
президент РФ

Ранее в этом месяце Путин сообщил, что спецоперация «идет своим чередом». Проблем в зоне боевых действий, по словам президента, у российской армии нет. Президент пояснил, что процесс разрешения конфликта будет непростым и потребует времени. По его словам, всем сторонам придется «согласиться с реалиями, которые складываются на земле».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.

При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 23 декабря назначенных сенаторов от новых регионов представят в Совете Федерации
Путин побывал в зоне специальной военной операции, сообщил депутат Андрей Гурулев
Спецоперация на Украине
Шойгу: от мобилизации были освобождены 830 тысяч человек
Путин сравнил российских военных с героями предыдущих войн
У Кремля нет позитивных ожиданий от поездки Зеленского в США
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТОПутин Владимир