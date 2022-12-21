Путин: против России сегодня используется весь потенциал НАТО

Ранее в этом месяце Путин сообщил, что спецоперация «идет своим чередом». Проблем в зоне боевых действий, по словам президента, у российской армии нет. Президент пояснил, что процесс разрешения конфликта будет непростым и потребует времени. По его словам, всем сторонам придется «согласиться с реалиями, которые складываются на земле».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.
При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.