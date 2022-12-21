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15:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу объяснил задачи мобилизации

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации были призваны 300 тыс. человек. От призыва для поддержания экономики были освобождены 830 тыс. Сама же мобилизация была объявлена для «стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок наших войск. В этих целях проведена частичная мобилизация», — заявил Сергей Шойгу. Мобилизация стала критерием зрелости российского общества, серьезным испытанием для страны и вооруженных сил, отметил он.

Глава оборонного ведомства напомнил, что мобилизационные планы не вводились в действие с Великой Отечественной войны. Он также заявил, что более 20 тыс. человек поступили в войска в качестве добровольцев, не дожидаясь повесток. Министр сообщил, что за время спецоперации боевой опыт получили более 250 тыс. кадровых военнослужащих.

При этом, министр признал, что система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения.

«Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями в оповещении и призыве граждан, пребывающих в запасе. Все недостатки пришлось исправлять на ходу», — заявил Сергей Шойгу, отметив, что принимались срочные меры по совершенствованию всех видов обеспечения. «В кратчайшие сроки вносились изменения в организационно-штатные структуры органов военного управления, соединений и частей», — заявил министр.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 28 октября Сергей Шойгу доложил о ее завершении. Тогда он сообщил, что в армию были призваны 300 тыс. человек.

В октябре министр сообщил, что после обучения направлены в действующие войска 82 тыс. призванных. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет, заявил он. В ходе частичной мобилизации было направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти разного уровня, свыше 27 тыс. предпринимателей. 13 тыс. граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг, также заявил Сергей Шойгу.

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