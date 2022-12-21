Шойгу предложил повысить возраст призыва до 21 года, а предельный — до 30 лет

Сергей Шойгу представил и несколько других предложений. Он выступил за создание двух межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил — Московского и Ленинградского военных округов. Также будут сформированы две новые дивизии ВДВ.
«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал у границ России, требуется принятие мер по созданию группировки войск на северо-западе страны», — сказал министр.
«Необходимо довести численность российских вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс. контрактников», — заявил Сергей Шойгу, призвав обеспечить гражданам возможность при желании поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу (цитата по «РИА Новости»). Также он поручил к концу года довести число контрактников до 521 тыс. с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований. Переход на аутсорсинг в 2008—2012 годах привел к практическому уничтожению войсковых ремонтных органов, с 2012 года приняты меры по их воссозданию, также заявил министр.
В 1993 году в России было отменено действие нормативного акта, существовавшего в СССР, — в силу вступил закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». Изначально документ сократил срок службы до 1,5 года, а на флоте — до 2 лет. В 1996 году вступил в силу новый закон, согласно которому продолжительность службы в армии и на флоте составила до двух лет.
В 2006 году были приняты поправки, устанавливающие для граждан мужского пола, призванных в срок с 2007 года, срок службы в армии по призыву 18 месяцев, а с 2008 года — 12 месяцев.