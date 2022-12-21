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17:10 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что по-прежнему считает украинский народ братским

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что до сих пор относится к народу Украины как к братскому.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Нас не в чем упрекнуть. Говорю это совершенно ответственно. Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю», — подчеркнул глава российского государства, выступая в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Путин обратил внимание, что Москва на протяжении десятилетий предпринимала попытки выстроить с Киевом отношения в новых геополитических условиях. «Ну все делали для того, чтобы в новых условиях выстроить не просто добрососедские, а братские отношения. И кредиты давали, и чуть ли не бесплатно энергоресурсы поставляли. Годами! Нет, ничего не работало», — констатировал президент РФ.

Он напомнил, что, когда Украина выходила из состава Советского Союза, в ее декларации о независимости было записано, что это нейтральное государство. «Я думаю, что тогдашние руководители России тоже это имели в виду. Уверен, что это было именно так. Поэтому в целом можно понять тогдашнее руководство — в условиях того времени не видели, наверное, угроз. Нейтральное государство, братский народ, единая культура, общие духовные и нравственные ценности, общая история. Угроз не видели. Но нет. Противник работал очень настырно и, надо отдать должное, эффективно», — заметил глава российского государства.

При этом, продолжил Путин, никакие действия России по выстраиванию хороших отношений с Украиной не достигали нужной цели.

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