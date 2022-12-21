Сенат утвердил назначение Линн Трейси послом США в России

Таким образом, Трейси становится первой женщиной-послом США в России.
До настоящего время обязанности поверенного в делах посольства США в Москве исполняла Элизабет Руд.
15 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Трейси не следует допускать антироссийскую риторику.
В свою очередь Трейси заявила 30 ноября, что рассчитывает на расширение каналов связи между Москвой и Вашингтоном. Она отметила, что во время ее пребывания на посту заместителя посла США в Москве наблюдалось серьезное сужение каналов связи, так как Россия якобы избегала многих встреч с американскими представителями.
Также Трейси сказала, что переговоры США и России о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможны только после возобновления инспекций в рамках договора.
Россия дала агреман (предварительное согласие) для Трейси 22 сентября.
С 2019 года должность посла США в РФ занимал Джон Салливан, однако 4 сентября он покинул данный пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе, в течение которой он работал при пяти американских президентах.
Дипломатический коллапс между РФ и США продолжается с 2016 года. Тогда администрация Барака Обамы обвинила Россию во «вмешательстве в выборы», выслала 35 дипломатов и закрыла россиянам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.
С 12 мая 2021 года дипучреждения США в России, ссылаясь на нехватку персонала, перестали выдавать неиммиграционные визы.