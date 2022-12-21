США направят Украине ЗРК Patriot в рамках нового пакета военной помощи

«В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США… настоящим я делегирую государственному секретарю полномочия… распорядиться ассигнованиями в размере до $1 млрд из средств, выделенных Министерству обороны, в целях оказания помощи Украине», — говорится в документе.
Кроме того, решение о дополнительной военной помощи Украине в размере $850 млн приняло Министерство обороны США, сообщил Блинкен. Он уточнил, что в рамках военной помощи Вашингтон направит Киеву систему ПВО Patriot. Таким образом, общий объем выделенных сегодня, 21 декабря, средств составляет $1,85 млрд.
В заявлении Блинкена также отмечается, что общая военная помощь США Украине с учетом средств, выделенных сегодня, 21 декабря, достигнет беспрецедентной суммы в $21,9 млрд с момента создания действующей администрации.
Вчера, 20 декабря, в Конгресс США внесли проект бюджета, предполагающий выделение Украине и союзникам по НАТО $44,9 млрд. В Кремле заявляли, что ЗРК станет законной целью для российской армии, если Вашингтон отправит Киеву Patriot.
Сегодня, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон, где выступит во время совместной сессии обеих палат Конгресса. Это первая зарубежная поездка Зеленского с начала военной операции.