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Спецоперация на Украине
21:29 (мск), источник: Коммерсантъ

США направят Украине ЗРК Patriot в рамках нового пакета военной помощи

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи в размере до $1 млрд. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома. Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что в рамках нового пакета военной помощи Киеву направят зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Источник: AFP 2022

«В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту конституцией и законами США… настоящим я делегирую государственному секретарю полномочия… распорядиться ассигнованиями в размере до $1 млрд из средств, выделенных Министерству обороны, в целях оказания помощи Украине», — говорится в документе.

Кроме того, решение о дополнительной военной помощи Украине в размере $850 млн приняло Министерство обороны США, сообщил Блинкен. Он уточнил, что в рамках военной помощи Вашингтон направит Киеву систему ПВО Patriot. Таким образом, общий объем выделенных сегодня, 21 декабря, средств составляет $1,85 млрд.

В заявлении Блинкена также отмечается, что общая военная помощь США Украине с учетом средств, выделенных сегодня, 21 декабря, достигнет беспрецедентной суммы в $21,9 млрд с момента создания действующей администрации.

Вчера, 20 декабря, в Конгресс США внесли проект бюджета, предполагающий выделение Украине и союзникам по НАТО $44,9 млрд. В Кремле заявляли, что ЗРК станет законной целью для российской армии, если Вашингтон отправит Киеву Patriot.

Сегодня, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон, где выступит во время совместной сессии обеих палат Конгресса. Это первая зарубежная поездка Зеленского с начала военной операции.

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Милена Костерева

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