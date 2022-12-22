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07:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский посол прокомментировал визит Зеленского в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Его слова приводятся в Telegram-канале посольства.

Источник: РИА "Новости"

«Визит Зеленского сюда, беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Зеленский к миру не готовы», — заявил он.

Посол добавил, что примирительные высказывания администрации США «об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук».

Антонов подчеркнул, что американская и украинская стороны нацелены на конфликт, гибель солдат и «дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона». По его словам, заявления американских СМИ о том, что Москва «не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы».

Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. Он заявил, что его визит стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием западной военной помощи.

В Вашингтоне украинский лидер провел переговоры с президентом США Джо Байденом, по итогам которых политики выступили на совместной пресс-конференции.

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