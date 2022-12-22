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10:28 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: США резко затормозили продвижение в сенате обещанной Зеленскому помощи

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Голосование в сенате США по выделению Киеву пакета помощи в 45 миллиардов долларов отложили через несколько часов после выступления президента Владимира Зеленского в Вашингтоне, пишет Bloomberg.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По информации агентства, предполагалось, что поздно вечером сенат проголосует за помощь Украине в рамках общего пакета расходов на 1,7 триллиона долларов.

«Эти планы были отложены после того, как демократы отклонили предложение сенатора-республиканца Майка Ли о поправке, которая требует дополнительного финансирования для соблюдения коронавирусных ограничений при пересечении южной границы США», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что принятие закона о временном финансировании перенесет ключевые решения о распределении расходов на следующий год. Это дает Республиканской партии шанс уменьшить расходы и, возможно, сократить помощь Украине.

С января американский конгресс заработает в новом составе: республиканцы получили большинство в палате представителей, демократы сохранили контроль над сенатом.

При этом республиканцы уже предупреждали, что ужесточат надзор за предоставлением помощи Украине. В ноябре они уже представили законопроект о проверке выделяемых на это средств. Как заявлял лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти, он не против помощи Киеву, но не допустит продолжения практики «открытых чеков», когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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