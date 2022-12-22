Представители Пентагона заявили политику, что в распоряжении ВСУ уже достаточно танков. А американские M1 Abrams, о которых он просил, чтобы совершить «серьезное наступление» против России в следующем году, слишком сложны в обслуживании и эксплуатации.
«Зеленскому было важно использовать харизму, чтобы донести до американских законодателей, что конфликт на Украине — это действительно борьба за демократию. Однако все указывает на то, что он едва ли в этом преуспел», — сообщил изданию высокопоставленный чиновник в Белом доме.
При этом он утверждает, что администрация Джо Байдена пыталась обсудить «взгляды» украинского президента на дипломатию, так как Вашингтон хочет ускорить начало переговорного процесса и готов помочь Киеву занять в этом вопросе максимально сильную позицию.
Одной из целей, которые все-таки совпали у политиков, было заручиться будущей поддержкой республиканцев в сенате, резюмировали журналисты.
Накануне Владимир Зеленский прилетел в США для переговоров с Белым домом. В день визита политика Вашингтон объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Киев оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники ведут к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.