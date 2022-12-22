Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств

«Действия Баку незаконны и нарушают международные обязательства, в частности, положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года», — сказал он на заседании кабмина Армении.
Также армянский премьер-министр раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение своих обязательств. «Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев — не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор», — заявил премьер.
Кроме того, Пашинян сообщил, что Армения передала Азербайджану свои предложения по мирному урегулированию конфликта. «Мы готовы подписать соглашение по этому содержанию, и надеюсь, что реакция Азербайджана будет положительной», — добавил он. Также, по его словам, азербайджанской стороне были направлены предложения по открытию региональных коммуникаций и дальнейшей работе комиссии по делимитации и демаркации границы.
3 декабря представители Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные заблокировали Лачинский коридор, соединяющий столицу республики, Степанакерт, с Арменией. Вступить в переговоры о разблокировке трассы пришлось российским миротворцам.
12 декабря Лачинский коридор закрыли для проезда из-за протеста граждан Азербайджана, требующих остановить вывоз из региона руды, добытой на руднике вне зоны азербайджанского контроля. 13 декабря Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах.
14 декабря Ереван обратился в ЕСПЧ, чтобы суд обязал Баку разблокировать Лачинский коридор. 20 декабря состоялось заседание Совбеза ООН, участники которого выступили с призывом разблокировать дорогу.