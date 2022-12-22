12:55 (мск), источник: Ведомости
Володин: Госдума приняла рекордное число законов
Госдума за 2022 г. приняла 653 закона, это рекорд за всю историю работы парламента, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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«За 2022 г. Государственная дума приняла 653 закона, это самое большое количество за всю историю работы парламента», — отметил Володин (цитата по «РИА Новости»).
В прошлом году было подсчитано, что с 12 октября по 22 декабря в рамках сессии депутаты провели 23 заседания. За время сессии в нижнюю палату были внесены 179 законопроектов, депутаты приняли 143 закона.
В 2020 г. было принято 530 законов. Тогда Володин назвал этот итог года внушительным и отметил, что работа проходила в непростых условиях пандемии и вызовов.