В Кремле выразили сожаление о переговорах Байдена и Зеленского

«Пока мы можем констатировать сожаление. Тот факт, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченности России, не прозвучало также ни одного слова, предостерегающего господина Зеленского от варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса, не прозвучало реальных призывов к миру. Не на камеру, как говорится, а реальных», — сказал он.
Песков отметил, что в Кремле следили за поступающей информацией и встречей между Байденом и Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с первым зарубежным визитом с начала спецоперации на Украине накануне, 21 декабря, вечером. По итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме Байден сообщил, что Зеленский открыт к поиску «справедливого мира» с Россией.
После этого посол России в США сообщил, что поездка Зеленского в США демонстрирует, что ни он сам, ни американское руководство не готовы к мирному урегулированию конфликта на Украине и переговорам с Россией. По его словам, эти переговоры продемонстрировали «нацеленность на войну, на гибель простых солдат, на дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона». Антонов подчеркнул, что сообщения о том, что Россия не проявляет заинтересованности в достижении мира, лживы.