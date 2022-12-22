Сенат США не смог ускоренно принять пакет помощи Украине на $45 млрд

Для ускоренной процедуры необходимо согласие всех 100 сенаторов. Однако республиканец Майк Ли предложил в рамках этого законопроекта голосование за поправку, которая предусматривает продолжение финансирования ограничений по допуску мигрантов в США, введенных из-за распространения коронавируса. Демократы отказались от голосования. «Весь этот законопроект висит на волоске», — сказал сенатор от Демократической партии Крис Кунс Bloomberg.
Ситуация может вынудить Конгресс принять закон о временном финансировании правительства.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон вчера, 21 декабря. Он провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом и его командой, а также выступил перед обеими палатами Конгресса. Украинский лидер просил больше военной помощи и заявил, что Киев не пойдет на компромиссы в случае обсуждения условий мира с Москвой.