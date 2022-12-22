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14:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенат США не смог ускоренно принять пакет помощи Украине на $45 млрд

Сенат Конгресса США в день визита президента Украины Владимира Зеленского не смог согласовать ускоренную процедуру утверждения пакета расходов на $1,7 трлн. Пакет включает в себя помощь Украине на $45 млрд.

Источник: Reuters

Для ускоренной процедуры необходимо согласие всех 100 сенаторов. Однако республиканец Майк Ли предложил в рамках этого законопроекта голосование за поправку, которая предусматривает продолжение финансирования ограничений по допуску мигрантов в США, введенных из-за распространения коронавируса. Демократы отказались от голосования. «Весь этот законопроект висит на волоске», — сказал сенатор от Демократической партии Крис Кунс Bloomberg.

Ситуация может вынудить Конгресс принять закон о временном финансировании правительства.

В таком случае ключевые решения будут перенесены на следующий год, когда контроль над Палатой представителей перейдет к Республиканской партии.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон вчера, 21 декабря. Он провел встречу с главой Белого дома Джо Байденом и его командой, а также выступил перед обеими палатами Конгресса. Украинский лидер просил больше военной помощи и заявил, что Киев не пойдет на компромиссы в случае обсуждения условий мира с Москвой.

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Леонид Уварчев

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