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Спецоперация на Украине
15:05 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок С-300 Украине

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Москва предупредила Афины об ответственности за нарушение контракта, если греческие власти решат передать российские зенитно-ракетные комплексы С-300 на Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Источник: Reuters

«Вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и рассмотрена в качестве законной цели для поражения. Пока еще не поздно — можно отказаться от опасных замыслов», — сказала она на брифинге.

Она подчеркнула, что попрание межправительственных соглашений, запрещающих реэкспорт российской военной продукции третьим странам без соглашения Москвы, не останется без последствий. Кроме того, отсутствие С-300 может ослабить обороноспособность Греции в части ПВО.

В последнее время в Греции активно обсуждается вариант с передачей Украине российских зенитно-ракетных систем С-300ПМУ-1, базирующихся на Крите, и замене их на на американские комплексы Patriot. Однако официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому заявил накануне, что сейчас этот вопрос не рассматривается.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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