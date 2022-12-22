В МИД предупредили Грецию о последствиях в случае поставок С-300 Украине

«Вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и рассмотрена в качестве законной цели для поражения. Пока еще не поздно — можно отказаться от опасных замыслов», — сказала она на брифинге.
Она подчеркнула, что попрание межправительственных соглашений, запрещающих реэкспорт российской военной продукции третьим странам без соглашения Москвы, не останется без последствий. Кроме того, отсутствие С-300 может ослабить обороноспособность Греции в части ПВО.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.