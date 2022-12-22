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16:27 (мск), источник: Газета.Ру

Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Источник: Telegram-канал Рамзана Кадырова

«Указом Президента России Владимира Путина за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение, я удостоен высокой награды — ордена Александра Невского», — сказал он.

Ранее в Кремле состоялась церемония вручения высших государственных наград. В числе отмеченных — член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), специальный корреспондент телекомпании «Первый канал», военкор Ирина Куксенкова. За отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского и профессионального долга, Владимир Путин вручил ей орден Мужества.

До этого сообщалось, что временно исполняющим обязанности глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) Леониду Пасечнику и Денису Пушилину присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством».

Андрей Морозов

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