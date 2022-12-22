Ученые разгадали загадку подводного звука спустя 25 лет За десятилетия исследователи выдвинули с десяток версий о том, кто или что издало его.
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
Популярное за сутки
На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
Дмитрия Рогозина ранили при обстреле Донецка
Должность главы российского региона переименуют
Главное
Спецоперация на Украине
19:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин пообещал «пощелкать» американские «Патриоты» на Украине

Президент России Владимир Путин отреагировал на поставки Украине американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot («Патриот»). Трансляцию пресс-конференции главы государства ведет телеканал «Россия».

Источник: AP 2022

Российский президент пообещал «пощелкать» американские ЗРК. «Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все», — высказался президент.

Он также назвал системы Patriot устаревшими в сравнении с С-300.

По утверждению Путина, Patriot — достаточно старая система, которая «работает не так же, как наша С-300». Он добавил, что у России в любом случае «найдется противоядие» против них.

22 декабря президент США Джо Байден заявил о планах отправить украинской стороне ЗРК Patriot. Он пообещал обучить военнослужащих Украины безошибочному использованию вооружения. Байден подчеркнул, что США планируют продолжить укреплять противовоздушную оборону республики.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дмитрия Рогозина ранили при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Кремль анонсировал важное и объемное выступление Путина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир