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03:10 (мск), источник: ТАСС

В КНДР назвали преступными поставки США оружия на Украину

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. КНДР считает, что поставки американских вооружений Киеву являются преступными, США таким образом «породили кровавую трагедию» на Украине. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя МИД народной республики.

Источник: Reuters

«Международное сообщество, прежде чем прислушиваться к беспочвенной “версии об оружейных сделках” между КНДР и РФ, которую фабрикует ряд нездоровых сил с разными целями, должно фокусироваться на преступных действиях США, которые массированно закачивают на Украину разные виды смертоносных вооружений и порождают кровавую трагедию и разрушение в этой стране», — приводит слова представителя МИД КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 22 декабря выступил с утверждением, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер» и планирует сделать это вновь. При этом представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не владеет информацией о таких предполагаемых поставках.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не нуждается в иностранных поставках для проведения специальной военной операции на Украине, поскольку оборонно-промышленный комплекс РФ справляется со своими задачами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

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