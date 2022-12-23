МИД РФ: обсуждения гарантий безопасности не будет, пока на Украине есть инструкторы НАТО

«Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике. Мяч сейчас на американской стороне поля», — сказал дипломат.
Директор департамента МИД напомнил, что год назад Москва предприняла «честную попытку договориться, положив на стол два проекта юридически обязывающих документов» о гарантиях безопасности с США и НАТО. Он отметил, что в ответ, не считая периферийных сюжетов, в РФ «услышали категорическое высокомерное “нет”».
«Как сейчас выясняется, под прикрытием сладкоголосых заверений в отсутствии агрессивных намерений Запада и приверженности Минским соглашениям перевооружались ВСУ и концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса. Специальная военная операция — вынужденная мера, сорвавшая сценарий фактического геноцида русских на бывших украинских территориях, — продолжил Дарчиев. — В этих условиях доверия к США и коллективному Западу у нас нет».