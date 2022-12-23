Медведев назвал дурацким решение по потолку цен на газ

«Решение по “потолку цен на газ” дурацкое по двум причинам. Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса “во всем виноваты русские”. То есть является сугубо волюнтаристской нерыночной мерой», — заявил Медведев. По его мнению, потолок цен «серьезно не сработает».
Второй причиной он назвал то, что ЕС принял решение по принципу «сделаем хоть что-то». Лимит установили на уровне, который показался бы удивительным всем участникам рынка пару лет назад, указал Медведев.
«Цену в €180 за кВт/ч (ок. $2000 за 1000 куб. м) никто из участников торгов на фьючерсной бирже TTF не мог представить себе даже в самом счастливом или страшном сне. Значит, цены на газ будут сохраняться на весьма высоком для европейских потребителей уровне», — заключил зампред.