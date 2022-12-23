Кремлю ничего не известно о том, что Украина якобы готовит новый «мирный план»

«Нет, нам об этом ничего неизвестно», — сказал он, отвечая на вопрос, слышали ли в Кремле о подготовке Украиной некоего мирного плана. «Мы слышали заявления президента Зеленского о различных шагах, о мирном плане. Но все, что до сих пор говорил президент Зеленский говорилось без учета нынешних реалий, которые на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать», — подчеркнул Песков.
22 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что украинские власти прорабатывают детали предложений по мирному урегулированию конфликта, которые могут быть представлены в феврале следующего года.
Ранее Зеленский, выступая после встречи с президентом США Джо Байденом перед членами обеих палат Конгресса США, заявил, что обсудил с американским лидером предложения Киева по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Байден поддержал идею украинской стороны о проведении глобального саммита мира для обсуждения этих предложений.
12 декабря Песков заявлял, что в Кремле ничего не слышали про инициативу президента Украины провести глобальный саммит мира.