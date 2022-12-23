Кого мы потеряли в 2022 году Кто из известных личностей - актеров, режиссеров, спортсменов, политических и общественных деятелей - ушел из жизни в этом году
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
10Двойной слой меха и сообразительность
Популярное за сутки
Трехкратного олимпийского чемпиона из Китая поймали на допинге
Врачи в США потребовали снять с продажи «Терафлю»
Армия России сосредоточит усилия на завершении операции в ДНР
15:43 (мск), источник: ТАСС

Кремлю ничего не известно о том, что Украина якобы готовит новый «мирный план»

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Кремлю не известно о якобы подготовке Украиной мирного плана, заявления же президента Украины Владимира Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета нынешних реалий. Такое мнение журналистам высказал в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Нет, нам об этом ничего неизвестно», — сказал он, отвечая на вопрос, слышали ли в Кремле о подготовке Украиной некоего мирного плана. «Мы слышали заявления президента Зеленского о различных шагах, о мирном плане. Но все, что до сих пор говорил президент Зеленский говорилось без учета нынешних реалий, которые на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать», — подчеркнул Песков.

22 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что украинские власти прорабатывают детали предложений по мирному урегулированию конфликта, которые могут быть представлены в феврале следующего года.

По их сведениям, «команда президента Украины Владимира Зеленского прорабатывает детали плана», который, как сообщалось ранее, состоит из 10 пунктов.

Ранее Зеленский, выступая после встречи с президентом США Джо Байденом перед членами обеих палат Конгресса США, заявил, что обсудил с американским лидером предложения Киева по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Байден поддержал идею украинской стороны о проведении глобального саммита мира для обсуждения этих предложений.

12 декабря Песков заявлял, что в Кремле ничего не слышали про инициативу президента Украины провести глобальный саммит мира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Стоянов: здесь меня прекрасно обманули. Как у Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад
Они курили, изучали естественные науки, жили в коммунах и вступали в сексуальные отношения вне брака
Спецоперация на Украине
NYT: США отказали Зеленскому в танках Abrams и истребителях F-16
Антонов обвинил США и Украину в «нацеленности на войну»
Кремль заявил о «продвижении в демилитаризации» Украины
В центре Мелитополя прогремел взрыв
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
переговорыдипломатияПесков ДмитрийБайден Джо