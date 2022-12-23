Посол РФ в США заявил, что отношения Москвы и Вышингтона переживают «ледниковый период»

«По вине местных правящих кругов, одержимых идеей закрепить за нами образ “международного изгоя”, состояние российско-американского диалога сравнимо с “ледниковым периодом”, — сказал он.
«Контакты с представителями администрации носят эпизодический характер. В основном — по телефону или по электронной почте. Никаких признаков готовности Вашингтона искать дипломатические развязки для нормализации двусторонних отношений не прослеживается», — подчеркнул российский дипломат.
«Нас приглашают в Госдепартамент или звонят только для того, чтобы зачитать очередной демарш и передать ноту протеста. При этом далеко не всегда дают возможность изложить российские подходы. После оглашения своей позиции перебивают нас, говоря в грубой форме, что наше время исчерпано», — рассказал он.
«Вместе с тем надо признать, что американцы не хотят идти на полный разрыв. Они пытаются контролировать кризис. Понимают последствия избыточно резких шагов», — отметил Антонов.
«Тем более что речь идет о двух крупнейших ядерных державах. Осознают и то, что без России невозможно отвечать или найти ответы на глобальные вызовы. Наглядная иллюстрация — продовольственный кризис. Кроме того, Белому дому важен канал коммуникаций и в целях урегулирования других возникающих проблем, в том числе, например, по обмену заключенными», — подчеркнул он.
По словам Антонова, немаловажным фактором являются также попытки Вашингтона влиять «на внутреннюю обстановку в России через дипломатические возможности».
«Мы знаем о такой работе американцев. Мы ее пресекаем. Есть очевидное здесь намерение американцев поддержать оппозицию внутри нашей страны, пытаются раскачать ситуацию, настроить общественное мнение против специальной военной операции», — отметил он.
«Несмотря на неконструктивные подходы американских коллег, мы продолжаем с ними работать, убеждать их в бесперспективности разговора “через губу” или на языке силы. Терпеливо и на каждодневной основе доводим цели и задачи политики России, правду о специальной военной операции. Разумеется, на пальцах объясняем всю опасность втягивания США в украинский кризис», — добавил посол.
Отвечая на вопрос о том, в каких условиях в настоящий момент функционирует само посольство, Антонов подчеркнул, что оно вынуждено работать «в атмосфере враждебности и недоверия». «В условиях развязанной кампании по “отмене” России и всего, что связано с нашей страной, помноженной на попытки психологического давления со стороны спецслужб США, положение дипмиссии похоже на осаду. Особенно это проявилось в период “весеннего обострения”, когда здесь поначалу уверовали в свою способность “с наскока” подломить нас», — рассказал он.
Как отметил глава российской дипмиссии, сейчас «ситуация не сказать что стала лучше, но, по крайней мере, более или менее стабилизировалась».
«А точнее — мы привыкли к этой атмосфере враждебности и опасности. Однако исключать новых приступов русофобской истерии нельзя», — добавил он.
По словам Антонова, серьезно осложняют работу посольства также создаваемые американской стороной проблемы с кадровым наполнением.
«Серьезные трудности мы испытываем с кадровым наполнением. Многие наши товарищи должны уехать к 1 января следующего года, замен нет, рассмотрение заявок идет трудно, а порой мы получаем отказы», — рассказал он.
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