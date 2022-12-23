МИД Азербайджана потребовал от Варданяна покинуть Нагорный Карабах

«Его (Варданяна. — Ред.) деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население», — сказал он (цит. по ТАСС). Байрамов добавил, что Варданян является «чуждым элементом» для региона.
В сентябре Варданян сообщил о своем решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. Накануне, 22 декабря, президент России Владимир Путин удовлетворил его заявление о выходе из гражданства.
Свое решение Варданян аргументировал желанием поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии».
4 октября президент непризнанной НКР Араик Арутюнян предложил Варданяну возглавить правительство республики. Арутюнян отметил, что готов предоставить Варданяну широкие полномочия «по принятию решений и их реализации». Работу действующего госминистра непризнанной республики Артака Бегларяна он оценил высоко, но, по его мнению, необходимо «консолидировать общенациональные усилия». 4 ноября он был назначен на должность госминистра НКР.