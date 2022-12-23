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20:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил в короткий срок обеспечить все передовые части вооружением и боеприпасами

Президент Владимир Путин провёл в Туле совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он заявил, что важнейшей задачей ОПК является обеспечение всех подразделений и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок. Также он заявил, что механизм обмена информацией ОПК и боевых подразделений должен быть максимально эффективным, как это было в Сирии.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Важно совершенствовать и улучшать характеристики вооружения и оснащения наших бойцов с учетом полученного боевого опыта. Сегодня жду от вас соответствующих докладов, после наших предыдущих встреч, с некоторыми отдельно коллегами, и все вместе мы встречались», — заявил Путин на совещании в Туле с руководителями организаций ОПК.

«Хотел бы услышать от вас предложения по решению проблемных вопросов — их не может не быть в такой объемной масштабной работе. Предложений по тому, как мы будем двигаться, что мы будем делать для того, чтобы этих проблем было как можно меньше», — заявил Владимир Путин.

«Важнейшая, ключевая задача предприятий ОПК — обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки», — также сказал президент, отметив, что механизм обмена информацией для усиления качества поставляемой в зону военной операции продукции должен быть постоянным.

«Знаю, что и в Сирию наши сотрудники и коллеги выезжали, прямо на месте принимали решение, работали, и эта работа была весьма эффективна», — напомнил Владимир Путин.

Президент выразил надежду, что гособоронзаказ в следующем году будет выполнен в полном объеме.

«Рассчитываю, что … в 2023 году задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной и специальной техники будут выполнены в полном объеме», — заявил Путин.

Во время рабочей поездки в Тульскую область президент также посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Его сопровождал глава губернатор Алексей Дюмин.

На предприятии производятся ПРК «Корнет-ЭМ» на базе автомобиля «Тигр» «и боевые отделения “Бережок” и “Бахча”. Также оно выпускает боевые машины ЗРК “Панцирь-С” и “Панцирь-С1”.

15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент поручил скорректировать параметры работы военно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. Он подчеркнул, что затягивание сроков в этой сфере недопустимо.

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