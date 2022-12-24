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Спецоперация на Украине
14:01 (мск), источник: РИА Новости

Бойца «Вагнера» Меньшикова похоронили в Петербурге

САНКТ — ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. Бойца группы «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, погибшего во время спецоперации на Украине, похоронили на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге, сообщил корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Самый простой парень — Дима Меньшиков. <…> Жил в детдоме, вышел из детдома, пошел в армию — честно, как все. Не скрывался, не прятался, не просил маму с папой отправить в Париж, Дубай или еще куда-нибудь. Просто пошел в армию, отслужил, после этого решил жениться, работал сварщиком. Не хватало денег — решил заработать, сел в тюрьму. С каждым может такое случиться», — рассказал о погибшем бизнесмен Евгений Пригожин.

По его словам, в колонии Меньшиков выразил желание стать участником спецоперации, чтобы защищать Родину.

«Подписал контракт о том, что в случае, если нужно будет погибнуть, он достойно погибнет. Он не нарушил контракт, он честно погиб — с гранатометом в руках уничтожил пулеметный расчет. <…> Просто обычный пехотинец с автоматом в руках убил противника. Попала пуля, истек кровью, пытались вытащить. Не дожил, не сумел. Будет похоронен с честью — то, чего мы и добивались».

заключил предприниматель

Ранее в своих обращениях по поводу захоронения бойца Пригожин отмечал, что Меньшиков «эффективно и мужественно защищал интересы Родины на передовых рубежах и продемонстрировал невероятное мужество в боевых действиях». За успешное исполнение воинского долга бойца наградили медалью «За отвагу». Меньшиков указал место захоронения в предсмертном завещании, уточнял Пригожин.

В начале недели Пригожин написал обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором рассказал, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца «Группы Вагнер» на Аллее Славы.

В ответе бизнесмену политик подчеркнул, что «на фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие». По его мнению, людей нельзя разделять, «когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину».

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