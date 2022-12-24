Бойца «Вагнера» Меньшикова похоронили в Петербурге

«Самый простой парень — Дима Меньшиков. <…> Жил в детдоме, вышел из детдома, пошел в армию — честно, как все. Не скрывался, не прятался, не просил маму с папой отправить в Париж, Дубай или еще куда-нибудь. Просто пошел в армию, отслужил, после этого решил жениться, работал сварщиком. Не хватало денег — решил заработать, сел в тюрьму. С каждым может такое случиться», — рассказал о погибшем бизнесмен Евгений Пригожин.
По его словам, в колонии Меньшиков выразил желание стать участником спецоперации, чтобы защищать Родину.
Ранее в своих обращениях по поводу захоронения бойца Пригожин отмечал, что Меньшиков «эффективно и мужественно защищал интересы Родины на передовых рубежах и продемонстрировал невероятное мужество в боевых действиях». За успешное исполнение воинского долга бойца наградили медалью «За отвагу». Меньшиков указал место захоронения в предсмертном завещании, уточнял Пригожин.
В начале недели Пригожин написал обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором рассказал, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении бойца «Группы Вагнер» на Аллее Славы.
В ответе бизнесмену политик подчеркнул, что «на фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие». По его мнению, людей нельзя разделять, «когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину».