Орбан заявил, что мир на Украине зависит от США

Он согласился с журналистами издания в том, что украинский конфликт затянулся и «это представляет опасность». «В то же время, — отметил Орбан, — Украина сможет воевать только до тех пор, пока Соединенные Штаты будут поддерживать ее деньгами и оружием. Если американцы захотят мира [на Украине], то мир будет».
Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что Киев откажется от части украинской территории «ради мира, энергетической безопасности и процветания Европы», венгерский премьер сказал: «Никто не может этого ожидать. Украина — суверенное государство, и решение о том, когда и зачем воевать, должны принимать сами украинцы. А мы будем решать, в какой степени мы будем их поддерживать».
«Они знают только то, о чем они хотят договориться. Остальное, что они дают и что получают, решается в ходе переговоров», — сказал глава правительства.
Он подтвердил, что в подходе к украинскому конфликту Венгрия руководствуется интересами своей безопасности и не намерена поставлять оружие Киеву.
«Мы будем оказывать гуманитарную помощь Украине, помня о венгерских национальных интересах», — добавил Орбан.
Комментируя публикации в западных СМИ, которые пытаются представить позицию Венгрии едва ли не как пророссийскую, Орбан заявил: «Мы занимаем провенгерскую позицию. И мы выступаем на стороне венгров в российско-украинской войне. А по поводу того, находимся мы на правильной или на неправильной стороне истории, можно сказать, что мы находимся на венгерской стороне истории».
Правительство Венгрии неоднократно призывало все заинтересованные стороны добиваться скорейшего урегулирования украинского конфликта с помощью переговоров.