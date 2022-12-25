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02:04 (мск), источник: Известия

Советник Зеленского призвал уничтожить заводы оружия в Иране

Необходимо уничтожить оружейные предприятия Ирана. Такое заявление в субботу, 24 декабря, сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Источник: AFP 2022

«Важно отказаться от концепции “неработающих санкций”, “бездействующей резолюции ООН” и перейти к более разрушительным инструментам ― уничтожению производства и арестам поставщиков», ― подчеркнул Подоляк в своем Twitter.

По его мнению, сотрудничество Тегерана с Москвой унижает западные санкционные институты.

Ранее, 22 декабря, официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал Владимира Зеленского не испытывать терпения Ирана необоснованными обвинениями в поставках оружия Москве.

По словам Канаани, Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран, в том числе и Украины. Дипломат добавил, что Тегеран ни разу не поставлял никакую технику ни одной из сторон конфликта на Украине.

12 декабря в минобороны Ирана сообщили, что украинская сторона не предоставила доказательств применения РФ иранских беспилотников во время спецоперации по защите Донбасса.

6 декабря Франция, Британия и ФРГ обратились к секретариату ООН с призывом направить на Украину экспертов, которые расследовали бы возможные нарушения резолюции 2231.

В ноябре замглавы МИД РФ Сергей Вершинин предположил, что за обвинениями в адрес Москвы и Тегерана стоит попытка западных государств оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму.

Газета The Washington Post 16 октября сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут баллистические ракеты класса «земля-земля» и партии беспилотников. По заявлению американских СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, которые называют дронами-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.

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