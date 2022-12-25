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10:33 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожской области создали эшелонированную линию обороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. В Запорожской области создана линия обороны в несколько эшелонов, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, строительство оборонительных сооружений вдоль линии фронта подходит к завершению.

На сегодня российские военные контролируют более 70% Запорожской области. Регион принят в состав Российской Федерации по итогам проведенного там голосования жителей. При этом под контролем украинских властей остается областной центр — город Запорожье.

Как заявил ранее Рогов, «есть большие небезосновательные надежды, что в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью России».

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