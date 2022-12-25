Кого мы потеряли в 2022 году Кто из известных личностей - актеров, режиссеров, спортсменов, политических и общественных деятелей - ушел из жизни в этом году
Фоторепортажи
10Двойной слой меха и сообразительность
43Кого мы потеряли в 2022 году
Популярное за сутки
Врач назвала самую вредную кашу для пожилых людей
Аналитик раскрыл главную цель обвала рубля в декабре
Володин призвал отменить преференции для покинувших Россию
25 декабря, источник: Известия

Эрдоган указал на провокации Запада в контексте украинского кризиса

Вместо того, чтобы поддержать дипломатические усилия по ситуации на Украине и сопутствующим кризисам, западные страны выбрали противоположный курс. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в Эрзуруме.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«К сожалению, Запад лишь активизировал элементы провокации и не пытался быть посредником. На этапе посредничества мы, как Турция, взяли на себя эту роль в 2022 году в связи с черноморским зерновым коридором», — отметил он.

Говоря о поставках продовольствия, глава государства упомянул, что в конечном итоге 44% зерна были направлены в Европу и лишь 14% — в Африку, несмотря на то что инициатива в первую очередь предполагала помощь нуждающимся странам.

Другой актуальной проблемой, по словам Эрдогана, остается экспорт удобрений из РФ на мировые рынки. Турецкий лидер рассказал о «напряженной работе» по этому вопросу и выразил надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество с Москвой.

Ранее, 22 декабря, в МИД РФ заявили, что реального прогресса по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта нет. В ведомстве отметили, что поставщики и производители до сих пор сталкиваются с блокировкой платежей, запретительными ставками страхования и отказом в доступе в порты.

19 декабря Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что организация продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ. По его словам, на сегодняшний день уже получено разрешение на вывоз через порты Нидерландов, Бельгии и Эстонии.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский 28 ноября заявил «Известиям», что аграрные компании РФ не ощутили положительного эффекта от возобновления зерновой сделки. По его словам, пока ООН не выполняет свою часть соглашения и не добилась снятия ограничений на экспорт российского продовольствия.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Спецоперация на Украине
Медведев назвал решение о начале СВО трудным и вынужденным шагом
Путин на 100% уверен в уничтожении комплексов Patriot на Украине
Минобороны сообщило о прибытии военных священников на передовую
Россия готова договариваться о «приемлемых развязках» на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия